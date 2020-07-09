Amazon оштрафували за роботу в окупованому Криму
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США заявив, що оштрафує компанію Amazon на понад 134 тисячі доларів за порушення нею санкцій та поставку товарів і послуг в окупований РФ Крим, Іран та Сирію.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.
"Компанія Amazon.com, Inc погодилася заплатити 134 523 долари для врегулювання потенційної цивільно-правової відповідальності за явні порушення кількох санкційних програм OFAC", – йдеться у заяві.
"З 15 листопада 2011 року (приблизно) до орієнтовно 18 жовтня 2018 року люди в Криму, Ірані та Сирії розміщували замовлення чи іншим чином вели бізнес на веб-сайтах Amazon.
Крім того, Amazon приймає та обробляє замовлення від осіб, внесених до санкційного списку OFAC", - додали у Мінфіні США.
У відомстві підкреслили, що Amazon не повідомила вчасно про декілька сотень транзакцій, які підпадають під обмеження загальної ліцензії OFAC.
При цьому порушення Amazon "були неочевидними, а також були добровільно розкриті самою компанією", через що сума штрафу відносно невелика.
Економічна правда
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