"Справа Свинарчуків": суд зобов'язав спростувати матеріали про розкрадання в "оборонці"

3 липня Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірним, та такою що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського відеосюжет стосовно розкрадань у оборонній промисловості (т.з "справа Свинарчуків).

Про це повідомляє корпорація "Богдан". Відповідне рішення є у реєстрі.

Ігор Гладковський (Свинарчук) - президент корпорації "Богдан" та фігурант журналістського розслідування про розкрадання в оборонці разом із батьком Олегом Гладковським - колишнім першим заступником секретаря РНБО

Суд зобов’язав журналістів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші".

Гладковський-молодший зазначив що спростування "минулорічного фейку" у судовому провадженні – це перший крок у встановленні справедливості, адже поява у інформаційному просторі цього "вкиду" спровокував цілу низку переслідувань і безпосередньо Ігоря та Олега Гладковських, і підприємств корпорації "Богдан".

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус у коментарі hromadske зазначив, що йдеться лише про суд першої інстанції, тому рішення ще будуть оскаржувати.

"Чекаємо повний текст рішення, юристи вивчають документи, ну і зустрінемось в апеляції", — резюмує Бігус.

Детальніше читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому"

Нагадуємо:

На початку 2019 року, за місяць до президентських виборів журналісти "Bihus.info" оприлюднили кількасерійне розслідування про розкрадання державних коштів в оборонному секторі.

Кураторами корупційних схем назвали президентське оточення: першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря Гладковського та його бізнес-партнерів Андрія Рогозу та Віталія Жукова.

За інформацією журналістів, приблизно у 2015 році Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував контрабандну схему.

Державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Під час свого "прес-марафону" 10 жовтня президент Зеленський запевнив, що скоро суспільство побачить результат роботи правоохоронців.

Економічна правда