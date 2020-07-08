Всі розділи
Укр / Рус

"Справа Свинарчуків": суд зобов'язав спростувати матеріали про розкрадання в "оборонці"

Середа, 8 липня 2020, 19:49
 

3 липня Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірним, та такою що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського  відеосюжет стосовно розкрадань у оборонній промисловості (т.з "справа Свинарчуків).

Про це повідомляє корпорація "Богдан". Відповідне рішення є у реєстрі.

Ігор Гладковський (Свинарчук) - президент корпорації "Богдан" та фігурант журналістського розслідування про розкрадання в оборонці разом із батьком Олегом Гладковським - колишнім першим заступником секретаря РНБО

Суд зобов’язав журналістів протягом 10 діб з дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену недостовірну інформацію шляхом зачитування диктором у програмі "Наші гроші". 

Гладковський-молодший зазначив що спростування "минулорічного фейку" у судовому провадженні – це перший крок у встановленні справедливості, адже поява у інформаційному просторі цього "вкиду" спровокував цілу низку переслідувань і безпосередньо Ігоря та Олега Гладковських, і підприємств корпорації "Богдан".

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус у коментарі hromadske зазначив, що йдеться лише про суд першої інстанції, тому рішення ще будуть оскаржувати.

"Чекаємо повний текст рішення, юристи вивчають документи, ну і зустрінемось в апеляції", — резюмує Бігус.

Детальніше читайте: "#Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців потому"

Нагадуємо:

На початку 2019 року, за місяць до президентських виборів журналісти "Bihus.info" оприлюднили кількасерійне розслідування про розкрадання державних коштів в оборонному секторі.

Кураторами корупційних схем назвали президентське оточення: першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, його сина Ігоря Гладковського та його бізнес-партнерів Андрія Рогозу та Віталія Жукова

За інформацією журналістів, приблизно у 2015 році Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував контрабандну схему.

Державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну "Укроборонпром" знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Під час свого "прес-марафону" 10 жовтня президент Зеленський запевнив, що скоро суспільство побачить результат роботи правоохоронців.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укроборонпром суд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укроборонпром" не виконує зобов'язання по виплаті боргів авіапідприємству на 230 мільйонів — голова ХОДА 8 липня 2020, 16:17
"Укроборонпром" офіційно призначив нового президента ДП "Антонов" 8 липня 2020, 15:48
Уряд демонополізував експорт озброєння 24 червня 2020, 09:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!