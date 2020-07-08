"Укрзалізниця" встановить на київських вокзалах систему скринінгу температури 

"Укрзалізниця" встановить на вокзалах станції Київ-Пасажирський сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Вони дозволяють вимірювати температуру зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину.

Зокрема, дві системи будуть встановлені на Центральному вокзалі столиці та одна — на Південному.

"Наразі вокзали станції Київ-Пасажирський щодоби приймають найбільший пасажиропотік. Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах до вокзалів. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань та допоможе швидко виявити потенційно хворих", — зазначив Іван Юрик.

За словами керівника компанії, пасажири з підозрою на захворювання не допускатимуться на об’єкт, охорона буде їм рекомендувати звернутися до медпункту вокзалу.

Крім того, зазначені системи здатні вимірювати одночасно температуру людей, які знаходяться один від одного на соціальній дистанції — від 1 до 5 м.

Наразі Укрзалізниця проводить закупівлю зазначеного обладнання через систему Prozorro. Першу таку систему планується встановити у найближчі тижні.





