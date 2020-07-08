"Укроборонпром" не виконує зобов'язання по виплаті боргів авіапідприємству на 230 мільйонів — голова ХОДА

"Укроборонором" не виконує зобов'язання по погашенню заборгованості по зарплатах працівникам Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Заборгованість становить більше 230 мільйонів гривень.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні заборгованість понад 230 млн грн. Це більше ніж 50% заборгованості всієї Харківської області. Для мене це дуже болюче питання", - сказав Кучер журналістам у середу.



Він наголосив, що керівництво концерну "Укроборонпром" не виконує своїх зобов'язань щодо погашення боргів, незважаючи на доручення, надане президентом України Володимиром Зеленським.



"Я багато часу проводжу в Києві саме з цим питанням (погашення боргів із зарплати - ІФ), щоб його було вирішено. Я маю визнати, що навіть із керівництвом "Укроборонпрому" ми перебуваємо на межі конфлікту фактично. Тому що та обіцянка, яку було надано президентові, її на сьогодні керівництво не виконало", - сказав Кучер.



Він нагадав, що ситуація на ХДАВП обговорювалася також на Всеукраїнському з'їзді авіабудівників, який відбувся в Харкові 27 червня.



"Ми встановили, ви знаєте, на з'їзді термін один місяць. Було знову надано обіцянку, хоча відверто кажу, що я їй не вірю. Але ми, як то кажуть, потисли руки, і я маю витримати цей місяць... Потрібно почекати ще два тижні. Після цього я хотів би зібрати кістяк колективу, 10-15 осіб. Я готовий очолити цю робочу групу й ночувати з ними в "Укроборонпромі", щоб ми закріпили за кожним із пунктів відповідальну особу", - сказав Кучер.



Нагадуємо:

Як повідомлялося, 6 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області відвідав підприємства держконцерну "Укроборонпром" і зустрівся з колективами трьох заводів, зокрема ХДАВП, які поскаржилися на борги із зарплати.

Того самого дня на нараді Зеленський закликав генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості з зарплати й наголосив на його пріоритетності.