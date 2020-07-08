Уряд виділив 1,7 мільярда на розвиток регіонів 

Кабінет міністрів підтримав рішення виділити майже 1,7 млрд грн за програмою соціально-економічного розвитку регіонів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ці кошти будуть спрямовані на потреби людей. Це зокрема встановлення освітлення на вулицях, утеплення навчальних закладів, придбання обладнання для лікарень та багато іншого. Кошти за цією програмою нам вдалося зберегти під час ухвалення змін до Держбюджету", - пише Шмигаль.

Також очільник уряду доручив міністру регіонального розвитку разом із Мінфіном проконтролювати, щоб ці проєкти фінансувалися й реалізовувалися вчасно.

Як пише Інтерфакс-Україна, з посиланням на пояснювальну записку до постанови, 80% субвенції (1,36 млрд грн) будуть розподілені між регіонами відповідно до чисельності населення. Нерозподілений залишок субвенції після даного рішення складає 18 млн грн.

Економічна правда