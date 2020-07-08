Приватбанк підключив оплату онлайн-покупок через Google Pay
Приватбанк запустив можливість здійснювати онлайн-покупки онлайн через Google Pay для користувачів понад 12 тисяч українських інтернет-магазинів та онлайн-сервісів.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Компанії, які користуються платіжними сервісом LiqPay, відтепер мають можливість приймати платежі через Google Pay на своїх сайтах так само просто - як на відео", - йдеться у повідомленні.
"Можливість платежів на сайті або в онлайн-магазині може стати чудовим приводом для спонтанної купівлі, все відбувається так само просто, як в офлайні.
Додаткова інтеграція не потрібна, Google Pay автоматично буде включено для всіх клієнтів LiqPay. Вимкнути або вімкнути оплату за бажанням завжди можливо у особистому кабінеті мерчанту", - пояснила керівник напрямку діджитал продуктів Приватбанку Христина Кармазіна.
"Google Pay дозволяє легко і безпечно оплачувати покупки в магазинах, онлайн і в мобільних додатках. Завдяки Google Pay при оплаті в інтернет-магазинах не потрібно щоразу заново вводити дані платіжної картки, що скорочує час покупки та безпечно як для клієнтів, так і для онлайн-продавців", - розповів директор з бізнес-операцій Google у Східній Європі Дмитро Шоломко.
Економічна правда
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