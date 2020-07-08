"ДТЕК" Ахметова запропонувала "Центренерго" вугілля на 10% дешевше за газ, який використовується зараз

"ДТЕК Енерго" проводить переговори з "Центренерго" про постачання вугілля за ціною, яка майже на 10% нижче газової альтернативи.

Про це повідомив генеральний директор D.Trading Віталій Бутенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми надали наші пропозиції з поставки вугілля на ТЕС "Центренерго", яке, на наш погляд, є конкурентним і дуже цікавим: воно базується на прозорих правилах ціноутворення, на імпортній альтернативі", - сказав він.

"Ця пропозиція дає можливість закуповувати вугілля на 20% нижче, ніж те, що вони зараз платять державним вугільним підприємствам, і майже на 10% нижче, ніж вони платять за газ", - підкреслив Бутенко.

На його думку, на сьогодні кращої пропозиції з урахуванням надійності поставок "Центренерго" "майже не знайде".

Гендиректор D.Trading уточнив, що переговори проходять з 7 липня з керівництвом "Центренерго". У середу переговори тривають для обговорення технічних деталей.

За його словами, спочатку дискусія була дуже гарячою, але потім сторони почали слухати один одного.

"Ми починали з різних кінців. Але здоровий глузд і конструктив перемогли, я б так сказав. На сьогоднішньому етапі є розуміння, рух назустріч кожному. Я обережно оптимістичний, що нам вдасться домовитися, і ця проблема з поставками вугілля для "Центренерго" за конкурентною ціні буде вирішена", - сказав Бутенко.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, в останні місяці в.о. глави Міненерго Ольга Буславець неодноразово піддавала "Центренерго" критиці за включення в роботу газомазутних блоків, що, за її словами, суперечить затвердженому енергобалансу.

У той же час компанія і керуючий нею Фонд держмайна пояснювали свої дії дорожнечею вугілля в порівнянні з газом. Після недавньої зміни керівництва, "Центренерго" почав купувати газ у НАК "Нафтогаз України".

У конфлікт також втрутився уряд, яке розпорядженням про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки поставок електроенергії від 17 червня 2020 року №702-р встановив, що у відношенні теплових електростанцій, що використовують вугілля для виробництва електроенергії, повинна здійснюватися пріоритетна диспетчеризація.