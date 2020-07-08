40% споживачів у світі зазнають фінансових труднощів і скорочують витрати

40% респондентів з 12 країн зазнають фінансових труднощів і тому скорочують свої дискреційні витрати, 13% відкладають великі покупки.

Такі результати нового звіту KPMG International "Споживачі і нова реальність".

Співвідношення ціна / якість є єдиним найбільш важливим фактором при прийнятті рішень (62%).

Іншими ключовими драйверами здійснення покупок є особиста безпека споживача (40%), асортимент товарів і послуг (37%), попередній досвід (35%). На другому плані знаходяться такі показники як кадрова політика компанії і прямий зв'язок з брендом (19%), відповідність цінностей бренду особистим цінностям і соціальна поведінка бізнесу (18%), позиція компанії щодо навколишнього середовища (17%).

Онлайн-покупки і безконтактні платежі стали нормою для більшості споживачів. За результатами дослідження для майбутніх покупок вони використовуватимуть карти і цифрові гаманці більше, ніж готівку. Також скорочується відвідування магазинів або філій брендів. Якщо раніше покупкам офлайн надавали перевагу близько 40% споживачів, то тепер лише 26%.

Кожен п'ятий споживач стверджує, що він купує продукти в інтернет-магазинах (35%). При цьому майже кожен другий споживач, який змінив свої купівельні звички, заявив, що нова поведінка збережеться.

Багато респондентів також стверджують, що в майбутньому вони більш охоче використовуватимуть продукцію місцевих виробників, а не відомі світові бренди.

У дослідженні взяли участь споживачі з таких країн і регіонів як Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Гонконг, ПАР, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Іспанія, Великобританія і США.