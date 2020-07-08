Держгеокадастр: У нас немає реєстру українців, які безкоштовно отримали по 2 гектари земель

У Держгеокадастрі, який роками виділяв державні землі тисячами гектарів, відсутній реєстр осіб, які реалізували своє право на отримання земель сільгосппризначення.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів голова Держгеокадастру Роман Лещенко, передає прес-служба відомства.

"Ви не повірите, але до сьогодні в нашій державі, роздаючи сотні тисяч гектарів землі шляхом безоплатної приватизації, держава не має офіційного єдиного реєстру громадян України, які отримали безоплатно 2 гектари.

Наразі триває процес створення такого реєстру", – розповів Лещенко.

За його словами, на старті створення цього реєстру виявлені численні порушення зазначеної приватизації, зокрема реалізація безоплатного права на 2 га землі одними і тими ж людьми кілька разів у різних регіонах.

Голова Держгеокадастру запевнив, що найближчим часом інформацію про цих осіб опублікують.

"Суспільство має знати правду про своїх "героїв" і те, що за роки розпорядження землями Держгеокадастром тисячі гектарів кращих земель України були розграбовані.

Йдеться про прибережні зони, рекреаційні зони Причорномор’я та Приазов’я, а також прекрасний природно-заповідний фонд, починаючи від мальовничих Карпат і закінчуючи Пуща-Водицею під Києвом", – сказав Лещенко.

Економічна правда