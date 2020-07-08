SkyUp скасувала продаж квитків на більшість міжнародних рейсів – ЗМІ

Авіакомпанія SkyUp Airlines призупинила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня.

Про це повідомляє Lowcostavia.

Як показує аналіз системи бронювання, SkyUp скасувала всі власні міжнародні регулярні рейси до серпня, за винятком рейсів з Києва до Тирани (Албанія) і Бургаса (Болгарія).

Зараз у продажу SkyUp є міжнародні регулярні рейси до Тирани, а з 24 липня - з Києва до Бургаса. Всі інші рейси SkyUp відкладені як мінімум до 1 серпня.

Також SkyUp прибрала з продажу рейси до Бургаса з Харкова, Запоріжжя та Львова, в Барселону зі Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, з Ларнаки в Запоріжжя і Одесу.

Повністю скасовані рейси SkyUp в 2020 році (відсутні в пошуку на весь рік): Львів - Барселона, Одеса - Барселона, Харків - Барселона, Запоріжжя - Барселона, Одеса - Ларнака, Запоріжжя - Ларнака, Львів - Бургас, Харків - Бургас, Запоріжжя - Бургас.