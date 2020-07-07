УЗ відновлює курсування ще 12 приміських поїздів
"Укрзалізниця" продовжує поступово відновлювати пасажирські залізничні перевезення - призначили курсування ще 12 приміських поїздів, загалом по всій території України уже вийшли на маршрути 645 приміських поїздів.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
"П’ять з відновлених поїздів об’єднають Київ з містами-сателітами, що значно розвантажить автошляхи на під’їздах до столиці.
Зокрема, це поїзди: №7001 Борщагівка - Клавдієво (відправлення о 08:16, прибуття о 09:01), №7006 Буча - Святошин (відправлення о 07:18, прибуття о 07:43), №6670 Бородянка - Борщагівка (відправлення о 07:55, прибуття о 09:11), №7010 Клавдієво - Борщагівка (відправлення о 09:27, прибуття о 10:21) та №6612 Клавдієво - Борщагівка (відправлення о 08:40, прибуття о 09:34)", - йдеться у повідомленні.
Також призначили поїзди:
- №6016 Фастів — Київ (відправлення о 07:18, прибуття о 08:43);
- №6814 Київ-Волинський —Яготин (відправлення о 15:58, прибуття о 18:22);
- №6823 Яготин — Київ-Волинський (відправлення о 21:08, прибуття о 23:28);
- №6931 Ніжин — Київ-Волинський (відправлення о 05:08, прибуття о 07:38),
- №6932 Київ-Волинський – Ніжин (відправлення о 16:52, прибуття о 19:08);
- №6506 Плавні — Запоріжжя-2 (відправлення о 05:59, прибуття о 07:09);
- №6004 Кам’янське-Пасажирське — Дніпро-Головний (відправлення о 05:38, прибуття о 06:30).
"Обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України", - додали в УЗ.
Економічна правда
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