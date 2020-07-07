Всі розділи
Укр / Рус

НБУ затвердив нового голову "Укрсиббанку"

Вівторок, 7 липня 2020, 15:55
 

Національний банку затвердив новим головою правління "Укрсиббанку" Лорана Дюпуша.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Дюпуш приєднався до Групи BNP Paribas у 1993 році та має керівний досвід роботи в різних країнах та різних сферах банківської діяльності.

Впродовж 2006-2007 років Дюпуш був членом Наглядової Ради Укрсиббанку та працював над інтеграцією банку до міжнародної групи. Нагадаємо, що у 2006 році Укрсиббанк став частиною однієї з найбільших європейських банківських Груп BNP Paribas.

До призначення в Україні Дюпуш був керівником регіону Марокко Групи BNP Paribas та очолював банк BMCI.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

УкрСиббанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
BNP Paribas змусив міноритаріїв УкрСиббанку продати свої акції 26 лютого 2018, 19:10
"УкрСиббанк" запустив підтримку Android Pay 5 грудня 2017, 14:10
Приватбанк призначив фінансовим директором екс-менеджера Укрсиббанку 27 листопада 2017, 12:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!