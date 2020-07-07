НБУ затвердив нового голову "Укрсиббанку"
Вівторок, 7 липня 2020, 15:55
Національний банку затвердив новим головою правління "Укрсиббанку" Лорана Дюпуша.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Дюпуш приєднався до Групи BNP Paribas у 1993 році та має керівний досвід роботи в різних країнах та різних сферах банківської діяльності.
Впродовж 2006-2007 років Дюпуш був членом Наглядової Ради Укрсиббанку та працював над інтеграцією банку до міжнародної групи. Нагадаємо, що у 2006 році Укрсиббанк став частиною однієї з найбільших європейських банківських Груп BNP Paribas.
До призначення в Україні Дюпуш був керівником регіону Марокко Групи BNP Paribas та очолював банк BMCI.
Економічна правда
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