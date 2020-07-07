"Укрзалізниця" продовжила маршрут Київ-Лисичанськ до Попасної

"Укрзалізниця" з 10 липня продовжить до станції Попасна в Луганській області маршрут поїзда №20/19 Київ — Лисичанськ.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниця" Іван Юрик.

"Укрзалізниця вже отримала відповідне погодження від Міністерства оборони. Це питання узгоджене, і ми внесли відповідне корегування в розклад руху поїзда", — сказав він.

Юрик також наголосив на важливості розвитку залізничних маршрутів на сході України. "Дуже важливо максимально відновити залізничне сполучення, яке було втрачене внаслідок анексії частини території України на сході. Але при цьому ми маємо дотриматися всіх запобіжних заходів та впевнитися, що наші пасажири будуть у безпеці", — резюмував керівник держкомпанії.

Економічна правда