Кожен п'ятий товар, придбаний онлайн, відправляють з Києва — дослідження

Із середини березня по першу половину квітня українські онлайн-покупці отримали 712 068 посилок з послугою OLX Доставка, кожен п'ятий товар, придбаний онлайн, відправляють з Києва.

Про це свідчать результати дослідження компанії OLX.

"Найбільше посилок очікувано виїхало з Києва. На столицю випало 20% (130,5 тис.) загальної кількості дистанційних доставок.

На другому місці Харків — 55,6 тис., за ним Одеса — 36,1 тис. При цьому серед міст із найбільшою кількістю замовлень зустрічаються не лише обласні центри: так, Кременчук з 6,3 тис. купівель обігнав Ужгород і Кропивницький, а Маріуполь із 7,2 тис. — ще й Чернівці", - йдеться у повідомленні.

При цьому, з великих міст частіше відправляють товари, ніж отримують. Найпомітніша ця тенденція у Києві та Харкові: вихідних посилок тут у 1,5 раза більше.

"Якщо за кількістю відправлень майже у всіх категоріях товарів лідером є Київ, то за найвищим середнім чеком топ позиції займають інші міста. Так, побутову хімію та продукти харчування на найбільший середній чек українці замовляли з Маріуполя — 1 080 грн і 2 000 відповідно. З Ужгорода — приладдя для відпочинку та спорту (1 360 грн), ігри та приставки (2 980 грн), інструменти (1 770 грн) і мотозапчастини (1 370 грн).

Продавці у Кропивницькому більше за всіх в Україні отримували за ноутбуки (4 620 грн), товари для будівництва та ремонту (1 200 грн) й автозапчастини (1 370 грн). Засоби для краси та здоров'я на найбільший середній чек доставляли зі Львова — 760 грн, а садовий інвентар і телевізори — з Луцька, 1 080 і 1 760 грн відповідно", - додали в OLX.

Зазначається, що на найбільші відстані "подорожували" товари з Ужгорода (647 км), Маріуполя (539 км) і Львова (532 км), а швидше за все доставлялися покупцям відправки з Черкас (296 км), Кропивницького (312 км) і Кременчука (315 км).

Економічна правда