Автобусний перевізник FlixBus запустив внутрішні рейси в Україні

Автобусний оператор FlixBus відкрив продаж на автобусні лінії між українськими містами.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

З 8 липня запускаються напрямки Київ - Одеса - Затока, Київ - Житомир - Рівне - Львів, Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород.

Пасажири можуть забронювати квитки на сайті FlixBus, в мобільному додатку і офлайн-касах продажу квитків.

Відзначається, що нові лінії запущені в партнерстві з автобусним партнером FlixBus - компанією Euroclub. Автобуси зберегли оригінальне брендування Euroclub і мають зелені наклейки "In copperation with FlixBus", за якими їх можна буде ідентифікувати на автобусних зупинках.

Працюючі на маршрутах автобуси - Mercedes, Man і Neoplan. Середній вік автобусів - шість років. Вони обладнані кондиціонерами, розетками, в салонах є Wi-Fi, туалети.

"В Україні ми починаємо з популярних напрямків: Київ - Львів, Київ-Ужгород і Київ - Затока через Одесу. На внутрішніх лініях дотримуємося тих же стандартів дезінфекції та гігієни, що і на міжнародних, щоб пасажири відчували себе в безпеці, вирушаючи з нами в подорож цього літа", - цитує прес-служба директора FlixBus в Україні та Польщі Міхала Лемана.