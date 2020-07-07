В уряді пропонують фінансувати енергоефективність підприємств за рахунок податку на викиди СО2
Міністерство енергетики пропонує акумулювати податки на викиди СО2 у окремий фонд, який буде частково компенсувати бізнесу закупівлю енергоефективного обладнання.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Саме такий механізм цільового використання коштів в багатьох країнах світу (Фінляндія, Данія, Великобританія, Швеція) став стимулом для промислових підприємств як до раціонального використання енергії, так і до оптимізації технологічних процесів на виробництві", - повідомляють у Міненерго.
Наразі надходження з податку на викиди СО2 (близько 900 млн грн) не мають цільового призначення і щороку йдуть у загальний фонд держбюджету;
Законопроєкт пропонує надавати підприємствам компенсацію частини кредитів на закупівлю енергоефективного обладнання.
Зазначається, що законопроект розроблений спільно з Держенергоефективності, Українсько-данським енергетичним центром та іншими партнерами
Економічна правда
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