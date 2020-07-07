В уряді пропонують фінансувати енергоефективність підприємств за рахунок податку на викиди СО2

Міністерство енергетики пропонує акумулювати податки на викиди СО2 у окремий фонд, який буде частково компенсувати бізнесу закупівлю енергоефективного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Саме такий механізм цільового використання коштів в багатьох країнах світу (Фінляндія, Данія, Великобританія, Швеція) став стимулом для промислових підприємств як до раціонального використання енергії, так і до оптимізації технологічних процесів на виробництві", - повідомляють у Міненерго.

Наразі надходження з податку на викиди СО2 (близько 900 млн грн) не мають цільового призначення і щороку йдуть у загальний фонд держбюджету;

Законопроєкт пропонує надавати підприємствам компенсацію частини кредитів на закупівлю енергоефективного обладнання.

Зазначається, що законопроект розроблений спільно з Держенергоефективності, Українсько-данським енергетичним центром та іншими партнерами

Економічна правда