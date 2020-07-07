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Курс валют на 7 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 7 липня 2020, 11:05
 

7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,96 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,93 - 26,96 гривні;

Євро – 30,40 - 30,43 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,81 – 27,09 гривні. Євро купують по 30,01 гривні, продають по 30,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,93 - 26,98 гривні, євро - 30,15 - 30,29 гривні.

Економічна правда

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