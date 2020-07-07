Курс валют на 7 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Вівторок, 7 липня 2020, 11:05
7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,92 - 26,96 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,93 - 26,96 гривні;
Євро – 30,40 - 30,43 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,81 – 27,09 гривні. Євро купують по 30,01 гривні, продають по 30,58 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,93 - 26,98 гривні, євро - 30,15 - 30,29 гривні.
Економічна правда
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