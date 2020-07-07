Rozetka планує відкрити за місяць 11 офлайн-магазинів по Україні
Вівторок, 7 липня 2020, 10:34
У липні інтернет-супермаркет Rozetka планує відкрити 11 офлайн-магазинів у різних містах України.
Про це повідомляє засновник компанії Владислав Чечоткін у Facebook.
Після розширення компанія буде присутня у 14 містах країни.
"Ми робимо все, щоб бути ближчими до нашого клієнта, і щоб досвід від взаємодії з нами був максимально позитивним.
... Rozetka буде змінюватися разом зі споживачем. Шукати нові формати, створювати нові сервіси, розвивати онлайн або офлайн - ми будемо робити що-завгодно, щоб бути "щоразу що треба". Щоб в момент, коли клієнт вирішить зробити покупку, поруч опинилися ми ", - відзначає Чечоткін.
Економічна правда
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