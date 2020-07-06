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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара, але ослабла до євро

Понеділок, 6 липня 2020, 19:02
 

Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 липня на рівні 27,13.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,72 гривні (на 6 липня - 30,51 гривні).

Нагадаємо:

6 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.

6 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 - 26,95.

Економічна правда

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