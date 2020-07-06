"Приватівська" фірма фінансує дві партії з орбіти Коломойського – Чесно

Одна й та ж фірма, яка має стосунок до групи "Приват", у березні на однакову суму коштів профінансувала партії "За майбутнє" й УКРОП, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським.

Джерело: Чесно

Деталі: Журналісти розповідають, що партія "За майбутнє" (до жовтня 2019 року мала назву "Україна майбутнього"; установчий з’їзд оновленої політсили відбувся у травні 2020-го), згідно з фінансовим звітом за І квартал цього року, офіційно не має жодного працівника, не володіє й не користується жодним майном. Водночас у березні 2020 року партія отримала єдиний за весь квартал внесок – 100 тисяч гривень від ТОВ "Міленіум 2018"

Повідомляється, що основний вид діяльності цієї київської фірми – готельний бізнес, також вона спеціалізується на торгівлі, оренді тощо. За даними системи YouControl, ТОВ "Міленіум 2018" пов’язане з групою "Приват" Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова.

У розслідуванні йдеться, що один із двох співзасновників ТОВ "Міленіум 2018" – Євгеній Рувінський, керівник, засновник і бенефіціар низки підприємств у Києві та Дніпрі. У Верховній Раді 8-го скликання він працював на громадських засадах помічником нардепа від "Блоку Петра Порошенка", ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, котрого зараз судять за обвинуваченням у зловживанні владою та службовому підробленні. Як зазначає YouControl, декілька компаній, якими керує Рувінський, мають стосунок до групи "Приват".

Видання також зазначає, що другий співзасновник ТОВ "Міленіум 2018" – Наталія Суммовська, яка є директоркою ПрАТ "Будівельно-фінансова компанія "Глобал естейтс" (також має стосунок до групи "Приват"; станом на 2016 рік власниками ПрАТ були безпосередньо Коломойський та Боголюбов, нині ж воно оформлене на офшорні фірми). Зазначена компанія володіє будівлею в центрі Києва – на вулиці Володимирській, 12. Це бізнес-центр "Міленіум", де, як стверджують журналісти "Bihus.Info", розташований офіс Коломойського (туди в березні цього року приїжджав мажоритарник від "Слуги народу" Олександр Дубінський, котрого пов’язують з олігархом). Саме в цьому бізнес-центрі з червня 2020-го зареєстрована партія "За майбутнє" (в офісі 302), а її сусідом є УКРОП (винаймає офіс 307).

Як з’ясував рух Чесно, ТОВ "Міленіум 2018" тривалий час фінансує партію УКРОП. Перший внесок у розмірі 1 млн грн політсила отримала від цієї фірми у грудні 2018-го. Протягом наступного року ТОВ перерахувало УКРОПу три транші на загальну суму 2,35 млн грн. А в І кварталі 2020-го компанія зробила на користь партії два внески на суму 200 тис грн. Цікаво, що в один день, 13 березня 2020 року, ТОВ "Міленіум 2018" здійснило одразу два платежі по 100 тис грн кожен: один – УКРОПу, інший – "За майбутнє".

Нагадаємо: Депутатську групу "За майбутнє" сформували 23 мажоритарщики, обрані народними депутатами до Верховної Ради IX скликання.

20 травня в Україні створили партію "За майбутнє", яку очолив народний депутат Ігор Палиця, близький до олігарха Ігоря Коломойського. За його словами, депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи "За майбутнє" у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців.

Українська правда