Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
Понеділок, 6 липня 2020, 17:14
6 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 - 26,95.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,92 - 26,95 гривні.
Євро – 30,50 - 30,53 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,88 – 27,17 гривні. Євро купують по 30,05 гривні, продають по 30,60 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,92 - 27,03 гривні, євро - 30,11 - 30,30.
Нагадаємо:
6 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.
Економічна правда
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