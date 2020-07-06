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Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

Понеділок, 6 липня 2020, 17:14
 

6 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 - 26,95.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,92 - 26,95 гривні.

Євро – 30,50 - 30,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,88 – 27,17 гривні. Євро купують по 30,05 гривні, продають по 30,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,92 - 27,03 гривні, євро - 30,11 - 30,30.

Нагадаємо:

6 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.

Економічна правда

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