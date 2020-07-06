Британія надасть 100 тисяч фунтів для допомоги постраждалим від повеней на Заході України
Велика Британія надасть 100 тисяч фунтів стерлінгів для допомоги постраждалим від руйнівних паводків на заході України.
Про це оголосило посольство Британії в України, повідомляє "Європейська правда".
Допомога надається у відповідь на заклик української влади до міжнародного співтовариства.
Окрім забезпечення невідкладних потреб, пов'язаних з повінню, Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу (COVID-19) серед місцевих жителів.
"Наша допомога буде включати надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою та задоволення санітарних потреб. Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, Словацька республіка передала гуманітарну допомогу для постраждалих від повені населених пунктів Івано-Франківської області.
30 червня з Італії до України прибув літак, що привіз на борту допомогу для ліквідації наслідків повені у західних регіонах України.
Раніше Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.
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