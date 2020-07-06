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Британія надасть 100 тисяч фунтів для допомоги постраждалим від повеней на Заході України

Понеділок, 6 липня 2020, 16:50
 

Велика Британія надасть 100 тисяч фунтів стерлінгів для допомоги постраждалим від руйнівних паводків на заході України.

Про це оголосило посольство Британії в України, повідомляє "Європейська правда".

Допомога надається у відповідь на заклик української влади до міжнародного співтовариства.

Окрім забезпечення невідкладних потреб, пов'язаних з повінню, Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу (COVID-19) серед місцевих жителів.

"Наша допомога буде включати надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою та задоволення санітарних потреб. Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, Словацька республіка передала гуманітарну допомогу для постраждалих від повені населених пунктів Івано-Франківської області.

30 червня з Італії до України прибув літак, що привіз на борту допомогу для ліквідації наслідків повені у західних регіонах України. 

Раніше Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів та штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу у подоланні наслідків природного лиха на Заході України.

Європейська правда

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