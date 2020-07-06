Tesla випустила шорти за 69 доларів: це іронія над скептиками, які не вірили в успіх компанії

Компанія Tesla на офіційному сайті почала продаж спортивних шортів червоного кольору, які коштують 69 доларів 42 цента ($69,420) :англійською слово shorts означає власників коротких позицій на ринку, які грають на пониження.

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз доступні короткі шорти обмеженим тиражем", - написав засновник Tesla Ілон Маск в неділю.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Шорти Tesla виготовлені з атласу, на задній стороні - вишитий напис "S3XY" (відсилання до автомобілів компанії Model S, Model 3, Model X і Model Y).

Маск на початку липня обіцяв випустити шорти, коли капіталізація компанії перевищить 200 млрд доларів.

"Судячи з усього, це іронія над інвесторами, які скептично ставилися до перспектив Tesla.

Англійською слово shorts означає власників коротких позицій на ринку, які грають на пониження: вони беруть в борг у брокерів акції і продають їх в надії купити за нижчою ціною і, таким чином, отримати прибуток на падінні вартості компанії", - пише Meduza.

Шорти коштують 69 доларів 42 цента (при цьому, на сайті ціна в доларах вказана з точністю до трьох знаків після коми - $69,420).

Це може бути відсиланням до жарту Маска про те, що він народився через 69 днів після 20 квітня (4/20, це число також є символом вживання марихуани).

Водночас у 2018 році Маск написав твіт про те, що планує викупити акції Tesla по ціні 420 доларів за штуку, що призвело до їхнього різкого подорожчання (на той момент вони коштували близько 350 доларів).

Пізніше засновник Tesla назвав свій твіт жартом - він був змушений заплатити штраф за позовом Комісії з цінних паперів і бірж США про навмисне введення учасників ринку в оману і піти з посади голови ради директорів компанії.

Зараз акції Tesla коштують 1208 доларів. За рік компанія подорожчала на ринку майже в шість разів.

Економічна правда