Tesla випустила шорти за 69 доларів: це іронія над скептиками, які не вірили в успіх компанії

Компанія Tesla на офіційному сайті почала продаж спортивних шортів червоного кольору, які коштують 69 доларів 42 цента ($69,420) :англійською слово shorts означає власників коротких позицій на ринку, які грають на пониження.

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз доступні короткі шорти обмеженим тиражем", - написав засновник Tesla Ілон Маск в неділю.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv