Данія дозволила відновити будівництво "Північного потоку-2" новим суднам

Данське енергетичне агентство надало Nord Stream 2 AG дозвіл використовувати судна для трубоукладки з якорями для завершення останнього відрізка трубопроводу в водах Данії.

Про це повідомило в понеділок Данське енергетичне агентство, пише "Європейська правда".

"Данське енергетичне агентство вирішило, що Nord Stream 2 AG може також використовувати трубоукладчики з якірним позиціонуванням при укладанні трубопроводу "Північний потік - 2", - зазначено в повідомленні агентства у понеділок

Нове рішення означає, що Nord Stream 2 AG може використовувати судна-трубоукладчики якірним позиціонуванням або незалежно, або у поєднанні з обладнаними системою динамічного позиціонування суднами.

"Рішення прийнято відповідно до Закону про континентальний шельф і на основі зобов'язань Данії в рамках Конвенції ООН з морського права. Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням безпеки, ресурсів і навколишнього середовища", - сказано в повідомленні.

У цьому рішенні Данське енергетичне агентство підкреслило, серед іншого, що частина трубопроводу, яка повинна бути побудована в Данії, знаходиться за межами району, де не рекомендується тралення дна, стоянка на якорі і втручання в морське дно через ризик, пов’язаний з захороненими хімікатами.

Водночас глава пресслужби Данського енергетичного агентства Туре Фалбі-Хансен повідомив російському агентству ТАСС, що компанія Nord Stream 2 AG не зможе відразу приступити до прокладання труб на незакінченій ділянці газопроводу "Північний потік - 2" на південний схід від острова Борнхольм. Дозвіл агентства може бути оскаржено в Данській апеляційній раді з питань енергетики до 3 серпня.

"Nord Stream 2 AG треба буде почекати чотири тижні. Наше сьогоднішнє рішення може бути оскаржене в Данській апеляційній раді з питань енергетики до 3 серпня, і роботи протягом цього періоду починати не можна", - зазначив він.

Прокладка газопроводу "Північний потік-2" була зупинена в грудні, коли компанія з прокладання труб Allseas припинила свою діяльність через санкції США, націлені на компанії, що надають судна для прокладки труб Nord Stream 2. Санкції США націлені саме на більш передові судна, що використовують технологію самопозиціонування і не потребують використання якорів.

Прессекретар Nord Stream 2 повідомив Reuters, що консорціум вітає рішення Данії, але поки не оголошує, яке судно використовуватиме для добудови і коли очікує завершення проєкту.

Будівництво 1230-кілометрового трубопроводу майже закінчено, але необхідно завершити ще приблизно 120-кілометрову ділянку у водах Данії.

Європейська правда