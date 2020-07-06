На тлі карантину "Нова пошта" на третину збільшила доставку посилок

Компанія "Нова пошта" за перші 6 місяців 2020 року доставила понад 128 млн посилок і вантажів - це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зростання обсягів пов'язане з тим, що клієнти стали робити більш дешеві покупки, але частіше. Таку тенденцію ми помітили на початку карантину і спостерігали до травня, коли відбулося ослаблення карантину. Середня вага посилок, які відправляли наші клієнти, склала 3,5 кг, вантажів - 80 кг. Особливістю другого кварталу стало зростання обсягів кур'єрської доставки на 35%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що популярністю почала користуватись нова послуга, яку запустили у квітні, - доставка ліків. За 3 місяці "Нова пошта" зробила більш 82 тис таких відправлень, з яких 50% були доставлені в села та районні центри.

"У першому півріччі зросла і міжнародна доставка. Нова пошта Глобал, що входить в групу Нова пошта, за цей період доставила більше 2,4 млн посилок і вантажів, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зростання зумовив розвиток співробітництва з китайською Cainiao, американської iHerb, а також зростання кількості відправлень з магазинів Китаю, Великобританії, США та Польщі через сервіс NP Shopping", - додали у компанії.

Економічна правда