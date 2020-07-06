Всі розділи
Укр / Рус

На тлі карантину "Нова пошта" на третину збільшила доставку посилок

Понеділок, 6 липня 2020, 13:40
 

Компанія "Нова пошта" за перші 6 місяців 2020 року доставила понад 128 млн посилок і вантажів - це на 32% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зростання обсягів пов'язане з тим, що клієнти стали робити більш дешеві покупки, але частіше. Таку тенденцію ми помітили на початку карантину і спостерігали до травня, коли відбулося ослаблення карантину. Середня вага посилок, які відправляли наші клієнти, склала 3,5 кг, вантажів - 80 кг. Особливістю другого кварталу стало зростання обсягів кур'єрської доставки на 35%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що популярністю почала користуватись нова послуга, яку запустили у квітні, - доставка ліків. За 3 місяці "Нова пошта" зробила більш 82 тис таких відправлень, з яких 50% були доставлені в села та районні центри. 

"У першому півріччі зросла і міжнародна доставка. Нова пошта Глобал, що входить в групу Нова пошта, за цей період доставила більше 2,4 млн посилок і вантажів, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зростання зумовив розвиток співробітництва з китайською Cainiao, американської iHerb, а також зростання кількості відправлень з магазинів Китаю, Великобританії, США та Польщі через сервіс NP Shopping", - додали у компанії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нова пошта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нова пошта" запустила послугу міжнародних грошових переказів 24 червня 2020, 17:43
"Нова пошта" почала використовувати вантажні робовізки  17 червня 2020, 10:35
"Нова пошта Глобал" запустила ще два регулярні вантажні авіарейси до Китаю 15 червня 2020, 14:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!