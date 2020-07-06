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Виплати членам наглядової ради "Приватбанку" за 1 квартал зросли на 23%

Понеділок, 6 липня 2020, 13:10
 

Виплати членам наглядової ради державного ПриватБанку за січень-березень 2020 року зросли на 23,3% в порівнянні з першим кварталом 2019 року - до 37 млн грн (30 млн грн).

Про свідчить річна фінансова звітність на сайті банку, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до неї, виплати включили заробітну плату, відрахування в пенсійний фонд та інші короткострокові виплати.

Як повідомлялося, до складу наглядової ради ПриватБанку входять дев'ять членів: Шерон Іскья - глава, Артем Шевальов, Сергій Алексєєнко, Еран Кляйн, Надір Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик і Юлія Мецгер.

Згідно з даними на сайті банку, до складу правління входять вісім чоловік, зокрема Петр Крумханзл - голова правління, Галина Пахачук, Ганна Самаріна, Олег Сергєєв, Лариса Чернишова, Ігор Лебединець, Андрій Гриценюк і Качмарек Марюс.

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