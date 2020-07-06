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"Укрзалізниця" у 2020 році вдвічі збільшила об’єми контейнерних перевезень

Понеділок, 6 липня 2020, 12:13
 

За 5 місяців 2020 року "Укрзалізниця" перевезла у 2 рази більше вантажів, ніж за січень-травень 2019-го.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Щойно ми зустріли другий контейнерний потяг за місяць із Китаю. Це 43 сорокафутові контейнери, що подолали понад 9 тис. км та 4 країни за 15 діб", - пише міністр.

"Ми зацікавлені у збільшенні транзиту вантажів залізницею з Китаю до країн Західної Європи, включенні України до маршрутів Шовкового шляху та у прямому міжнародному сполученні КНР-Україна. 

..Для цього вже зараз активно працюємо над запровадженням міжнародної електронної товарно-транспортної накладної та будемо розвивати мультимодальні перевезення", - резюмує Криклій.

Економічна правда

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Економічна правда
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