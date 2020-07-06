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Курс валют на 6 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 6 липня 2020, 11:10
 

6 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,16 - 27,19 гривні;

Євро – 30,66 - 30,70 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,91 – 27,21 гривні. Євро купують по 30,06 гривні, продають по 30,60 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,96 - 27,09 гривні, євро - 30,16 - 30,38 гривні.

Економічна правда

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міжбанк

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