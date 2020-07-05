Ryanair обробить 90% заявок на повернення квитків до кінця липня

Авіакомпанія Ryanair заявила про намір обробити 90% заявок на повернення квитків за скасованими через пандемію рейсів до кінця липня.

Про це повідомляє avianews.

За даними Ryanair, до кінця червня його співробітники обробили всі повернення за березень і 50% за квітень.

До 15 липня лоу-кост розраховує закрити всі заявки за квітень, а до кінця місяця обробити заявки за травень і більшість звернень за червень.

Під обробкою заявки в авіакомпанії розуміють повернення грошових коштів, випуск ваучерів на покупку нових квитків або перенесення вильоту на іншу дату.

У Ryanair також заявили про складнощі з обробкою повернень квитків, оформлених через агентства через те, що вони використовують несправжні адреси електронної пошти і віртуальні картки. В результаті авіакомпанія не може зв'язатися безпосередньо з клієнтами.