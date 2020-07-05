Всі розділи
Укр / Рус

Ryanair обробить 90% заявок на повернення квитків до кінця липня

Неділя, 5 липня 2020, 16:30
 

Авіакомпанія Ryanair заявила про намір обробити 90% заявок на повернення квитків за скасованими через пандемію рейсів до кінця липня.

Про це повідомляє avianews.

За даними Ryanair, до кінця червня його співробітники обробили всі повернення за березень і 50% за квітень.

До 15 липня лоу-кост розраховує закрити всі заявки за квітень, а до кінця місяця обробити заявки за травень і більшість звернень за червень.

Під обробкою заявки в авіакомпанії розуміють повернення грошових коштів, випуск ваучерів на покупку нових квитків або перенесення вильоту на іншу дату.

У Ryanair також заявили про складнощі з обробкою повернень квитків, оформлених через агентства через те, що вони використовують несправжні адреси електронної пошти і віртуальні картки. В результаті авіакомпанія не може зв'язатися безпосередньо з клієнтами.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Авіакомпанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Air France звільнить до кінця 2022 року 17,5% від всього штату співробітників 4 липня 2020, 15:43
Харків - Берлін-Шенефельд: у Wizz Air з'явився новий маршрут 4 липня 2020, 13:17
Польська LOT відновила польоти в три українських міста 26 червня 2020, 11:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!