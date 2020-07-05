Яценюк не буде не розглядатиме призначення на голову НБУ
Неділя, 5 липня 2020, 13:23
Прес-секретар Арсенія Яценюка заявила, що він не розглядатиме призначення на голову НБУ.
Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.
"Знову понеслися чутки і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ", - заявила вона.
Ми вже неодноразово спростовували ці чутки - і в травні 2017-го, і в лютому 2018-го, і в лютому 2019-го і в березні 2020-го, додала прес-секретар
Вона наголосила що Арсеній Яценюк не розглядав, не розглядає і точно не розглядатиме такої можливості.
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