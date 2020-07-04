На ОПЗ збільшилась кількість робочих місць на 44% — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що на Одеському припортовому заводі збільшилась кількість робочих місць на 44% .
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"
За словами Зеленського, Одеський припортовий завод перебуває в прекрасному стані, і його колектив не повинен зменшувати обертів, тому що є потенціал для збільшення кількості робочих місць і повернення затребуваних фахівців.
"Деякі цифри мені новий директор заводу сказав. Хотілося б дуже вірити, що ви на цьому не будете зупинятися. Збільшення на 44%, ви мені сказали, збільшилася кількість робочих місць.
Але я знаю, що потенціал вище. Тому що колись працювало 4,5 тис. людей, а зараз, ви мені сказали, 3 тис. людей", – сказав він на зустрічі з представниками бізнесу Одеської області в суботу на території Одеського припортового заводу.
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