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Від сьогоднішнього дня банки не будуть штрафувати за прострочений платіж

Субота, 4 липня 2020, 16:08
 

Сьогодні вступив в силу закон, що забороняє стягувати зі своїх клієнтів неустойку за прострочення платежів під час карантину.

Вчора відповідний законопроект опублікувала газета "Голос України".

Відомо, що тепер позичальники не платитимуть штрафи і пеню за кредитами в період карантину і ще протягом 30 днів після його закінчення.

Відповідні дані вже внесли до Господарського кодексу.

Нагадуємо:

У першому читанні законопроект №3257 Верховна Рада прийняла під час засідання 13 травня.  Тоді проект закону підтримали 278 народних депутатів.

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Економічна правда
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