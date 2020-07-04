Від сьогоднішнього дня банки не будуть штрафувати за прострочений платіж

Сьогодні вступив в силу закон, що забороняє стягувати зі своїх клієнтів неустойку за прострочення платежів під час карантину.

Вчора відповідний законопроект опублікувала газета "Голос України".

Відомо, що тепер позичальники не платитимуть штрафи і пеню за кредитами в період карантину і ще протягом 30 днів після його закінчення.

Відповідні дані вже внесли до Господарського кодексу.

Нагадуємо:

У першому читанні законопроект №3257 Верховна Рада прийняла під час засідання 13 травня. Тоді проект закону підтримали 278 народних депутатів.