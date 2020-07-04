Air France звільнить до кінця 2022 року 17,5% від всього штату співробітників

Авіакомпанія Air France оголосила про плани скоротити до кінця 2022 роки 7 580 робочих місць, що становить 17,5% від усього штату.

Про це повідомляє CNN Business з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з повідомленням, в це число входять 1 020 робочих місць в регіональному французькому авіаперевізнику HOP! - дочірньої компанії Air France. Там частка скорочень складе майже половину штату, відзначає CNN.

Авіакомпанія оцінила свої щоденні втрати в розпал пандемії коронавируса в 15 млн євро. Air France не очікує повернення попередніх обсягів авіаперевезень до 2024 року.

"Відновлення, мабуть, буде повільним через невизначеність в ситуації з охороною здоров'я, скасуванням обмежень на поїздки і зміною комерційного попиту", - йдеться в заяві Air France.

Нагадуємо:

На початку травня Європейська комісія затвердила надання Францією державної підтримки авіакомпанії Air France на суму 7 млрд євро в зв'язку з епідемією COVID-19.