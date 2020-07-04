Харків - Берлін-Шенефельд: у Wizz Air з'явився новий маршрут
Субота, 4 липня 2020, 13:17
Авіакомпанія Wizz Air запустила новий маршрут до Німеччини із сполученням Харків - Берлін-Шенефельд.
Про це йдеться у прес-релізі компанії
Авіакомпанія буде виконувати рейси по понеділках та п’ятницях за цінами від 429 грн.
У компанії також зазначили, що від 4 липня - з міжнародного аеропорту "Харків" авіакомпанія також буде виконувати рейси до Таллінна.
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