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Харків - Берлін-Шенефельд: у Wizz Air з'явився новий маршрут

Субота, 4 липня 2020, 13:17
 

Авіакомпанія Wizz Air запустила новий маршрут до Німеччини із сполученням Харків - Берлін-Шенефельд.

Про це йдеться у прес-релізі компанії

Авіакомпанія буде виконувати  рейси по понеділках та п’ятницях за цінами від 429 грн.

У компанії також зазначили, що від 4 липня - з міжнародного аеропорту "Харків" авіакомпанія також буде виконувати рейси до Таллінна. 

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Авіакомпанії Wizz Air

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