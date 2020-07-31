"Укргазвидобування" отримає 51,85 мільйони євро кредиту ЄБРР під держгарантії

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку кредит під державну гарантію на суму 51,85 мільйона євро.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що 31 липня 2020 року відбулась церемонія підписання відповідних договорів в рамках проєкту "Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності АТ "Укргазвидобування":

Зокрема, підписали договір гарантії між Украною та ЄБРР, кредитну угоду між "Укргазвидобування" та ЄБРР і проєктну угоду між "Нафтогазом" та ЄБРР.

"Перший транш кредиту обсягом 36,4 мільйона євро залучається на 9 років та другий транш в розмірі 15,45 мільйона євро - на 15 років - з 3-річним пільговим періодом.

Відсоткова ставка - плаваюча (6 місячний EURIBOR+1% річних); комісія за зобов’язання - 0,5 % річних; одноразова комісія за відкриття кредиту – 1 %", - розповіли деталі у Мінфіні.

Зазначається, що кошти будуть використані в рамках реалізації проєкту "Закупівля верстатів КРС та покращення енергоефективності АТ "Укргазвидобування" на купівлю верстатів капітального ремонту свердловин, а також на заходи з підвищення енергоефективності електростанції Локачі (Волинська область).

"Ми вдячні нашим партнерам з ЄБРР за послідовну підтримку України на шляху до модернізації інфраструктури та підвищення ефективності роботи наших виробництв.

Проект, який ми сьогодні запускаємо, надає, одночасно, кошти, які дозволять інтенсифікувати видобуток природного газу та сприяння підвищенню енергетичної незалежності України", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Економічна правда