Авіакомпанія SkyUp хоче збільшити частку на українському ринку до 50%

У найближчі 5 років авіакомпанія SkyUp хоче збільшити частку на ринку українських авіаперевезень до 50%.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Також у планах компанії підвищення пунктуальності рейсів до 85%-95% вже у 2021 році, а також збільшення флоту на 5-7 літаків до 2022 року.

У SkyUp також розраховують відкривати нові бази і маршрути.

Економічна правда