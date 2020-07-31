Авіакомпанія SkyUp хоче збільшити частку на українському ринку до 50%
П'ятниця, 31 липня 2020, 17:24
У найближчі 5 років авіакомпанія SkyUp хоче збільшити частку на ринку українських авіаперевезень до 50%.
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Також у планах компанії підвищення пунктуальності рейсів до 85%-95% вже у 2021 році, а також збільшення флоту на 5-7 літаків до 2022 року.
У SkyUp також розраховують відкривати нові бази і маршрути.
Економічна правда
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