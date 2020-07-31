НАБУ проводило обшуки в компанії Новинського
Співробітники Національного антикорупційного бюро проводили обшуки у центральному офісі групи компаній Smart Energy, що належить нардепу і бізнесмену Вадиму Новинському.
Про це повідомляла пресслужба компанії 30 липня.
Зазначалось, що обшуки проходили у центральному офісі Smart Energy, а також в офісі в селі Яхники (Полтавська обл.).
В компанії зазначають, що виходячи з тексту судової ухвали, слідчі дії проводяться в рамках розслідуваннящодо законності видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія", про придбання якої заявила Enwell Energy (у минулому Regal Petroleum, входить до групи Smart Energy) на Лондонській фондовій біржі в березні цього року.
Smart Energy наголошує на безпідставному тиску на британського інвестора та весь бізнес групи.
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