В Антимонопольному комітеті скаржаться на тиск від сумнозвісного бізнесмена

Під офісом Антимонопольного комітету проходить мітинг ініційований одним із учасників державних закупівель щодо ремонту доріг. В Комітеті заявляють про тиск.

Про це повідомляє в Facebook голова Київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький та співрозмовник ЕП.

"Ось так виглядає ранок в антимонопольному комітеті. Вже звично, під акомпанемент "протестів", завдання яких одне - тиснути на незалежний орган.

...Їм нічого не залишається, крім як робити вигляд "обурених громадян". Але насправді за цим "обуренням" ховаються схеми отримання надприбутків, які АМКУ зупиняє щодня", - пише Хмельницький.

Повідомляється, що мітингарі виступають проти "свавілля" на тендерах "Укравтодору".

Співрозмовник із Комітету, розповів ЕП, що "бенефіціар" мітингу скандальний одеський бізнесмен Араїк Амірханян, причетний до привласнення коштів на держзакупівлях з ремонту доріг. Нещодавно Амірханян разом з озброєними прибічниками силою увірвався в офіс "Укравтодору".

Раніше в "Укравтодорі" зазначали, що Амірханян і наближені до нього компанії заробляють за допомогою блокування дорожніх тендерів (тендерний тролінг).

Зокрема, станом на 13 травня 2020 року, "групою Араїка" у АМКУ заблоковано 11 тендерів на загальну очікувану вартість 5,9 млрд грн. Зазначається, що подібні дії мають прямий негативний вплив на реалізацію планів Великого дорожнього будівництва.

Нагадаємо:

Торік слідчі СБУ проводили спецоперацію із затримання Амірханяна, якого підозрюють у низці тяжких злочинів. Зокрема, його підозрювали у "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства".

Амірханяна раніше вже затримувала поліція в Одесі. Він разом з "тітушками" увірвався до Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Крім того, Амірханяна з березня 2017 року розшукували правоохоронці Києва у справі про умисне тілесне ушкодження.

За даними "Наших грошей", Араік Амірханян був фактичним власником будівельної компанії "Дорлідер", яка належить Хачику Амірханяну. Фірма фігурує у кримінальних провадженнях про привласнення коштів на держзакупівлях з ремонту доріг

Економічна правда