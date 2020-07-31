Нацбанк погіршив свої очікування щодо зростання держборгу у 2020 році
Нацбанк погіршив очікування зростання державного боргу України у 2020 році до 62% ВВП, у квітневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 60% ВВП.
Про це йдеться у липневому інфляційному звіті НБУ.
"Державний і гарантований державою борг у 2020 році зросте до 62% ВВП через нарощування дефіциту бюджету, падіння номінального ВВП, а також більш слабкий, ніж наприкінці минулого року, обмінний курс гривні", - йдеться у звіті.
У НБУ очікують, що у подальшому держборг знижуватиметься на 2-3 процентних пункти щорічно за рахунок зростання економіки та зваженої фіскальної політики.
Зазначимо, що рівень держборгу до ВВП у 2019 році знизився до 44,3% ВВП із 52,3% ВВП у 2018.
Нагадаємо:
Українська економіка за підсумками 2020 року скоротиться на 6%, однак вже з наступного року очікується зростання на рівні 4%, прогнозують у НБУ.
Економічна правда
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