Нацбанк погіршив свої очікування щодо зростання держборгу у 2020 році

Нацбанк погіршив очікування зростання державного боргу України у 2020 році до 62% ВВП, у квітневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 60% ВВП.

Про це йдеться у липневому інфляційному звіті НБУ.

"Державний і гарантований державою борг у 2020 році зросте до 62% ВВП через нарощування дефіциту бюджету, падіння номінального ВВП, а також більш слабкий, ніж наприкінці минулого року, обмінний курс гривні", - йдеться у звіті.

У НБУ очікують, що у подальшому держборг знижуватиметься на 2-3 процентних пункти щорічно за рахунок зростання економіки та зваженої фіскальної політики.

Зазначимо, що рівень держборгу до ВВП у 2019 році знизився до 44,3% ВВП із 52,3% ВВП у 2018.

Нагадаємо:

Українська економіка за підсумками 2020 року скоротиться на 6%, однак вже з наступного року очікується зростання на рівні 4%, прогнозують у НБУ.

Економічна правда