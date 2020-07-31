"Укрзалізниця" відновлює соцвиплати працівникам

З 1 серпня "Укрзалізниця" відновлює всі передбачені соціальні виплати, які до цього були відтерміновані в часі у зв’язку з кризою спричиненою пандеміє.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Також буде скасовано чотириденний робочий тиждень для працівників, яким залишилось до виходу на пенсію три та менше років, батьків-одинаків, які виховують неповнолітніх дітей.

"Завдяки впровадженню антикризового плану, поступовому збільшенню обсягів перевезень вантажів, відновленню пасажирських перевезень ми отримали змогу скасувати ряд обмежень по соціальних виплатах для працівників компанії", — наголосив в.о. голови правління компанії Іван Юрик

Так, наприклад, працівники, які писатимуть заяву на відпустку, у серпні будуть отримувати допомогу на оздоровлення без відтермінування в часі. Інші соціальні виплати теж здійснюватимуться без відстрочки.

Відтерміновані соціальні виплати працівникам здійснюватимуться в декілька етапів та мають бути повністю виплачені до кінця цього року.

Нагадаємо, що 18 березня 2020 року у зв’язку із запровадженням карантинних заходів було відтерміновано окремі соціальні виплати працівникам.

Економічна правда