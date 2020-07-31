Всі розділи
Укр / Рус

Apple офіційно перенесла старт продажів нових iPhone

П'ятниця, 31 липня 2020, 10:55
 

Американська компанія Apple почне продавати нові моделі смартфона iPhone на кілька тижнів пізніше запланованого терміну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова фінансового директора Apple Луки Маестрі.

Зазвичай компанія представляє нову лінійку смартфонів в середині вересня, а їх продажі починаються до кінця місяця. За інформацією Маестрі, нові моделі з'являться в жовтні.

Видання зазначає, що офіційно в Apple не пояснюють причини відстрочки, але чутки про можливе перенесення термінів появи перших iPhone 5G з'явилися ще навесні. ЗМІ пояснювали це проблемами, що виникли через пандемію коронавірусу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

iPhone Apple

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Презентацію iPhone 12 перенесли через коронавірус — ЗМІ 20 травня 2020, 10:30
Компанія Apple прозвітувала про падіння виручки від продажів iPhone 1 травня 2020, 13:00
Apple відклала випуск нових моделей iPhone – ЗМІ 28 квітня 2020, 10:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!