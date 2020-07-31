Apple офіційно перенесла старт продажів нових iPhone

Американська компанія Apple почне продавати нові моделі смартфона iPhone на кілька тижнів пізніше запланованого терміну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на слова фінансового директора Apple Луки Маестрі.

Зазвичай компанія представляє нову лінійку смартфонів в середині вересня, а їх продажі починаються до кінця місяця. За інформацією Маестрі, нові моделі з'являться в жовтні.

Видання зазначає, що офіційно в Apple не пояснюють причини відстрочки, але чутки про можливе перенесення термінів появи перших iPhone 5G з'явилися ще навесні. ЗМІ пояснювали це проблемами, що виникли через пандемію коронавірусу.