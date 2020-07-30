Нацбанк знову не змінив офіційний курс гривні до долара
Четвер, 30 липня 2020, 19:08
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 31 липня на рівні 27,69 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,54 євро (на 30 липня - 32,47 гривні).
Нагадуємо:
30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,70 - 27,73 гривні.
30 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,62 - 27,64 гривні.
Економічна правда
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