"Укрзалізниця" та велика німецька логістична компанія домовились розвивати інтермодальні перевезення 

30 липня в.о голови "Укрзалізниці" Іван Юрик та представник німецької компанії Hamburger Hafen und Logistik AG підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з розвитку інтермодальних залізничних перевезень в Україні

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Меморандум передбачає співробітництво щодо покращення якості послуг інтермодальних залізничних перевезень за кількома напрямками: як і спрощення адміністративних процедур для прискорення курсування поїздів, так і низку заходів з підвищення ефективності інтермодальних поїздів, узгодження тарифів та забезпечення вдосконаленого розподілу операційних та комерційних ризиків.

"Незалежно від зміни видів транспорту та складної логістики, здійснювати перевезення вантажу можна буде всього за одним перевізним документом – документом мультимодального перевезення.

Це оптимізує час і витрати, збільшить обсяги перевезень всередині країни і покращить сервіс. Ми заручаємося підтримкою наших німецьких колег і профільних фахівців морської та залізничної галузі для обміну досвідом та продовження розвитку цього напряму", - прокоментував підписання Меморандуму міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) є однією з найбільших в Європі портовою та транспортно-логістичною компанією. Підприємство оперує контейнерними терміналами в портах Гамбурга і Одеси, а також в інших містах Центральної та Східної Європи.





