Дочірніх українських компаній в РФ вшестеро більше, ніж російських філій в Україні – YouControl

Українські компанії частше засновують в РФ юрособи з оптової торгівлі та громадські організації, а російські компанії в Україні ховають своє походження.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели аналітики системи для перевірки контрагентів YouControl.

"Незважаючи на напружені українсько-російські стосунки, в Росії все ще є філії українських компаній. Так, згідно з даними російського реєстру ЕГРЮЛ, 85 компаній, що займаються оптовою торгівлею, та 84 некомерційні організації все ще мають відкриті філії в російських містах.

Також свої підрозділи мають компанії, задіяні у операціях з нерухомістю, будівництві та тимчасовому розміщенні харчування", - йдеться у повідомленні.

За словами економістки Центру економічної стратегії Дар'ї Михайлишиної, інколи у українських компаній немає іншого вибору, окрім як продовжувати постачати свої товари в РФ, особливо в таких галузях як металургія, де ланцюги виробництва були зав’язані на Росію ще з часів Радянського Союзу і ця залежність зберігається і досі.

Підкреслюється, що найбільше компаній, що засновують компанії в Росії, з Києва, таких згідно з даними ‒ 210.

"Відносно багато компаній із Південно-Східної України є засновниками юросіб в РФ: 70 компаній з Криму, 56 ‒ в Донецькій області; 55 ‒ в Харківській; 48 ‒ з Дніпропетровської та 30 із Запорізької області.

При цьому на Західній Україні майже відсутні компанії, що є засновниками юросіб в РФ. Так, в Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській та Закарпатській областях лише по одній такій компанії, в Хмельницькій ‒ 2, в Чернівецькій ‒ 3, в Рівненській ‒ 4, а в Львівській ‒ 5", - заявляють в YouControl.

Відповідно до даних російського реєстру ЕГРЮЛ, філій російських компаній в Україні значно менше, лише 104.

"Однак, філії ‒ не єдиний тип зв’язку, який може існувати між компанією в Україні та Росією. Так, за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), в червні 2020 в Україні працювало 12 970 компаній, які мали російських засновників та/або бенефіціарів. При цьому, із реєстру видно, що компаніями володіли різні особи і вони не були сконцентровані в одних руках", - йдеться у дослідженні.

За даними ЦЕС, останні 10 років російська присутність на Західній Україні впала (окрім Закарпатської області), а зросла найбільше в Закарпатській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

"Але це не обов’язково свідчить про систематичне збільшення російської присутності: наприклад, в Закарпатській та Черкаській областях ключовим чинником було придбання російською компанією місцевого обленерго", - пояснюють аналітики.

У ЦЕС зазначають, що деякі російські компанії приховують справжнього бенефіціара та не вказують те в реєстрі, хоча це й суперечить закону. Ці компанії хочуть "сховатися" від українських санкцій та продовжувати працювати в Україні.

Російські компанії розташовані переважно в Києві, а також на Східній Україні. Українські компанії також продовжують вести бізнес в Росії будучи як членами російських некомерційних організацій, так і засновниками комерційних організацій в Росії. Як і з присутністю російських компаній в Україні, тут також найбільш пов’язаними з Росією є компанії із Східної України.

Економічна правда