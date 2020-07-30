Мін'юст почне продавати в'язниці вже цього літа

Міністерство юстиції планує цього літа запустити продажі заморожених та звільнених в’язниць через систему "Prozorro-Продажі".

Про це повідомляє пресслужба установи.

"Після надходження коштів від продажу розпочнемо проектування та нове будівництво у містах, де місцева влада виділила земельну ділянку або ж у нас є вільна земля у користування. Насамперед, це Львів та Київ.

На жаль, парламент не підтримав законопроект, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого та дещо затягують процес бюрократичними формальностями", - зауважив очільник відомства Денис Малюська.

За його словами, на даний момент передбачене додаткове закриття восьми в’язниць, як це передбачено у межаї інфраструктурного проєкту щодо переносу СІЗО з центрів міст на околиці або за межі міст.

"Невдовзі після вивезення звідти засуджених та звільнення персоналу такі тюрми будуть виставлені на продаж", - наголошує міністр.

Зараз Мін’юст готується до перенесення київського СІЗО у Бориспільській район: здійснюється підготовка до тендеру на розробку проектно-кошторисної документації, а далі – тендеру на ремонтно-будівельні роботи з реконструкції Бориспільської виправної колонії №119, яка і стане базою для нового київського СІЗО.

Економічна правда