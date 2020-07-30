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"Укравтодор" почав капремонт мосту через Случ, що не ремонтували 65 років

Четвер, 30 липня 2020, 13:28
 

"Укравтодор" розпочав капітальний ремонт мосту через р.Случ на трасі Р-49 Васьковичі — Шепетівка. 

Про це повідомляє пресслужба установи.

 Міст був побудований 1953 року та відтоді масштабно не ремонтувався.

За проєктом передбачено розширення та продовження переправи через річку Случ. 

Повідомляється, що у селі Чижівка, на км 92+351 дороги Р-49 Васьковичі — Шепетівка, працівники підрядної організації приступили до демонтажу дорожнього одягу мосту й мостового полотна.

Відновлений міст буде завдовжки 102,7 метра з габаритами 9,5 та двома службовими проходами по 0,75 метра.

 

Підрядна організація: "SP.ZO.O.Mast — Bud".

На час капітального ремонту об’їзд здійснюється автомобільними дорогами: Т-06–13 Коростень — /М-07/ через Кожухівку, М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський та М-06 Київ — Чоп.

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Укравтодор

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