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Курс валют на 30 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 30 липня 2020, 11:00
 

30 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,62 - 27,64 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,68 - 27,70 гривні;

Євро – 32,55 - 32,57 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 27,74 гривні. Євро купують по 31,96 гривні, продають по 32,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,49 - 27,67 гривні, євро - 32,20 - 32,35 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 30 липня на рівні 27,69 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,47 євро (на 29 липня - 32,45 гривні).

Економічна правда

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