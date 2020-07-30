Huawei вийшла на перше місце в світі за продажами смартфонів, обігнавши Samsung

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei Technologies вперше вийшла на перше місце в світі з продажу смартфонів у другому кварталі 2020 року, обійшовши південнокорейську Samsung Electronics.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Canalys, передає "Інтерфакс-Україна".

У попередні дев'ять років цей список очолювали або Samsung, або американська Apple.

За даними Canalys, Huawei в квітні-червні продала 55,8 млн смартфонів - на 5% менше, ніж роком раніше, тоді як продажі Samsung впали на 30% через проблеми, викликані пандемією коронавірусної інфекції, до 53,7 млн смартфонів.

"Це чудовий результат, який мало хто міг передбачити рік тому, - зазначає головний аналітик Canalys Бен Стентон. - Якби не COVID-19, цього б не сталося".

Huawei є лідером на китайському ринку, де продає 70% випущених нею смартфонів, пише MarketWatch. У другому кварталі продажі компанії в КНР зросли на 8%, закордонні поставки впали на 27%.

"Huawei отримала максимальну вигоду з відновлення китайської економіки, щоб оживити свої операції з продажу смартфонів, - заявив Стентон. - Samsung представлена в Китаї дуже слабо, її частка становить менше 1% ринку, при цьому ключові для південнокорейської компанії ринки - Бразилія, Індія, США і Європа, змучені пандемією і локдаунами".

Аналітик Canalys Мо Джіа зазначає, що перемога Huawei в другому кварталі, скоріше, є символічною і не свідчить про серйозні зрушення на ринку смартфонів.

Оскільки уряди західних країн вносять Huawei в "чорний список", її сильних позицій тільки в Китаї може виявитися недостатньо, щоб компанія могла втриматися на першому місці серед виробників смартфонів, коли світова економіка почне відновлюватися, говорить Мо Джіа.