Кличко обурився забудовником, що "втратив розум", і нахабством "Аркади"

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав правоохоронців оперативно реагувати на скарги киян щодо незаконних будівництв, за приклад навів будівлю на Ярославовому Валу у центрі столиці, де замість укріплення звели нову будівлю з підземними поверхами.

Джерело: Кличко у Facebook, не називаючи забудовника та точну адресу

Пряма мова: "Днями в мерії відбулося засідання комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс. У ньому взяли участь представники КМДА, активісти, а також - представники прокуратури та поліції міста Києва. І, переконаний, нам потрібно активізувати роботу комісії з проблем незаконних забудов.

Я цього тижня, разом з поліцією, був на одному з таких об’єктів – Ярославів Вал, історичний центр міста. Забудовник там зовсім втратив розум. І там, де за документами, мало бути аварійне укріплення будинку, звів нову будівлю – п'ять поверхів під землю. Уявіть! Це не просто нехтування законами – це небезпечно! Там поруч – житлові будинки, дипломатичні представництва.

Я закликав представників правоохоронних органів на постійній основі долучитися до роботи з активістами. Щоб ми, всі разом, оперативно реагували на звернення киян щодо можливих незаконних будівництв у столиці. Аби безвідповідальні забудовники розуміли, що в місті треба дотримуватися закону. І що треба поважати киян".

Деталі: Раніше Кличко говорив, що потрібно розробити "дорожню карту", за якою місто буде протистояти забудовниками, які нехтують законом.

Інші подробиці: Кличко також заявив у п’ятницю, ще інший забудовник – "Аркада" – продовжує "діяти нахабно та ігноруючи інтереси інвесторів, які вклали кошти в будівництво житла".

Пряма мова: "Так, забудовник ("Аркада") досі не подав на розгляд містобудівної ради скоригований проект житлового масиву "Патріотика на Озерах". Зокрема, де буде передбачене зведення соціальної інфраструктури – шкіл, садочків, лікарні.

А на інших комплексах, де нічого не заважає закінчити будівництво, припинив роботи. І продовжує підбурювати людей, шантажуючи владу. Це неприпустимо!

Забудовник зібрав з інвесторів загалом понад 13 млрд грн! І, я вважаю, правоохоронні органи повинні із цим розібратися якнайшвидше!".

Передісторія:

1 червня Окружний суд Києва відмовив банку "Аркада" Костянтина Паливоди в скасуванні рішення НБУ. "Аркада", як і раніше, не може ані продавати житло у своїх проєктах, ані скеровувати гроші з депозитів на будівництво.

Зараз банк реалізує три великих житлових комплекси в Києві: "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах". Вже близько року будівельні роботи не ведуться.

29 травня покупці квартир у цих комплексах мітингували під стінами мерії, банку "Аркада" та Офісу президента. Загалом постраждалих інвесторів налічується понад 12 000 осіб.

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Українська правда