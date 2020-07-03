У четвер НБУ продав на міжбанку 150 мільйонів доларів для підтримки гривні

Національний банк 2 липня продав на міжбанківському валютному ринку 150 мільйонів доларів для згладжування надмірних коливань курсу гривні, тоді як в п'ятницю ринок заспокоївся і працював в звичайному режимі.

Про це повідомив ексголова НБУ Яків Смолій передає Інтерфакс-Україна.

"Вчора ринок відреагував на заяву моє про відставку ... НБУ для стримування різких коливань продав на валютному ринку 150 млн дол. Сьогодні ринок заспокоївся і працює в звичайному режимі", - сказав він в ході прес-брифінгу в Києві в п'ятницю.

Згідно з даними Нацбанку, оприлюдненими на його сайті, період з 30 червня по 3 липня центробанк купив на міжбанку $169 млн грн і продав - $150,9 млн грн, тоді як тижнем раніше він купив в резерви 424,5 млн дол.

Вказується, що всі інтервенції регулятор провів за єдиним курсом.

В цілому з початку року центробанк придбав в резерви $ 3,885 млрд, а продав $ 2,944 млрд. У тому числі березні він витратив на підтримку гривні $ 2,2 млрд, тоді як в квітні купив $ 723,3 млн, продав - $ 44,5 млн, в травні купив $ 660,6 млн, а за червень і перший тиждень липня купив $ 1,155 млрд грн і продав $ 150,9 млн грн.

Нагадуємо:

2 липня на міжбанківському валютному ринку попит на долар значно перевищував пропозицію через заяву Якова Смолія про "політичний тиск".

Напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку

3 липня валютний ринок стабілізувався.